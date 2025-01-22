Bingöl’de aranan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Karlıova İlamat Ve İnfaz Bürosu tarafından "Kasten Yaralama" suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması İskenderun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "İftira" suçundan ifadeye yönelik aranması, Bingöl İlamat Ve İnfaz Bürosu "Tehdit" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi "Sesli,Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.