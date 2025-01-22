Bingöl’de aranan 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Bingöl’de aranan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Karlıova İlamat Ve İnfaz Bürosu tarafından "Kasten Yaralama" suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması İskenderun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "İftira" suçundan ifadeye yönelik aranması, Bingöl İlamat Ve İnfaz Bürosu "Tehdit" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi "Sesli,Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Son Haberler
İnsanda – Sermaye de Kaçıyor
İnsanda – Sermaye de Kaçıyor
“Belli ki sistemin acelesi var!”
“Belli ki sistemin acelesi var!”
Benim de dileğim budur!
Benim de dileğim budur!
Katledilen bağımsız yargı için de bayraklar yarıya indi
Katledilen bağımsız yargı için de bayraklar yarıya indi
PiR SULTAN’IN YARATICI GÜCÜ VE DİL EGEMENLİĞİ
PiR SULTAN’IN YARATICI GÜCÜ VE DİL EGEMENLİĞİ