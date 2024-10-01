Bingöl’de aranması bulunan 35 şüpheli ekiplerden kaçamadı

Kaynak: İHA
Bingöl’de aranması bulunan 35 şüpheli ekiplerden kaçamadı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda aranması bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, "Yağma ve Mala Zarar Verme', "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama', "Hırsızlık', "Özel Hayatın Gizliliği" suçları olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 zanlı ile ifadeye yönelik aranması bulunan 21 şüpheli olmak üzere 35 şahıs yakalandı.

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