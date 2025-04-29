Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir kaynak atölyesinde spiral makinesiyle atık yağ varilini keserken patlama oldu. Patlama ile birlikte 3 kişi etrafa savruldu.

Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Faruk Oğrak, atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı.

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Oğrak, elinden hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğrak'ın spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından Oğrak ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

Bingöl'de atık yağ bomba gibi patladı! Tek kıvılcım yetti

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