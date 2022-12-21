Bingöl'de Anadolu Lisesi'nde kızlı erkekli eğitime son verildiği ortaya çıktı. Taliban da kızların üniversiteye gitmesini yasakladı

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Bingöl’de bir Anadolu lisesinde karma eğitime son verildiği, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başından itibaren kız öğrenciler ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflara alındığı ortaya çıktı.

EĞİTİM SEN DEVREYE GİRDİ

Karma eğitimin sonlandıran uygulama kentte yayıldıktan sonra Eğitim Sen Bingöl Şubesi harekete geçti. Sendika temsilcileri, Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek skandal uygulamanın sonlandırılmasını talep etti.

“KARMA EĞİTİM ESASTIR”

Sendikanın tüm girişimlerine karşın uzun süre adım atılmadı. Okul yönetimi, bir referandum yapıldığını ve karma eğitimin referandumdan çıkan sonuç kapsamında sonlandırıldığını açıklayarak uygulamayı savundu. Eğitim Sen Bingöl Şubesi, “Karma eğitim esastır” diyerek kentte bir basın açıklaması düzenledi.

BUGÜN İTİBARİ İLE KARMA EĞİTİME GEÇİŞ

Sendikanın basın açıklamasından sonra Genç Anadolu Lisesi’ndeki uygulamaya yönelik harekete geçildi. Okulun, tepki çeken uygulamaya 21 Aralık itibarıyla son verdiği belirtildi.

TALİBAN AFGANİSTAN’DA KIZ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE GİTMESİNİ YASAKLADI

Öte yandan geçen yıl yönetimi ele geçirdiklerinde özellikle kadınların hayatlarını kısıtlamak anlamında daha ılımlı adımlar atacaklarına dair söz vermesine rağmen Taliban, kadınların yaşamlarının tüm yönleri üzerindeki kısıtlamaları artırdı.

"Kadınlar üniversiteye devam edebilir ancak örtünmek şartıyla" şeklinde bir açıklamada bulunan Taliban bu açıklamanın bir yıl sonrasında kız öğrencilere yükseköğretimin yasaklandığını açıkladı.

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.