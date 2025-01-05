Bingöl’de birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarından 3 milyondan fazla kişiye hizmet verildi

Bingöl'de 2024 yılında birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarından toplam 3 milyon 94 bin 654 kişi hizmet aldı.

Bingöl'de 2024 yılında, koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeli çerçevesinde kentte sağlık hizmetlerine yönelik önemli veriler açıklandı. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ve yapılan yatırımlarla sağlık hizmetleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. 2024 yılı boyunca birinci basamak sağlık kuruluşlarına toplam 1 milyon 508 bin 120 kişi başvuruda bulundu. İkinci basamak sağlık kuruluşlarında toplam muayene başvuru sayısı 1 milyon 586 bin 534 olurken acil servise yapılan başvuru sayısı ise 526 bin 475 olarak kaydedildi. Acil durumlarda 112 acil servis ile taşınan vaka sayısı da dikkat çekici bir şekilde 30 bin 981 olarak belirlendi.

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı yaptığı açıklamada, "2024 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza yapılan başvuruların 1.5 milyonu aşması, toplumumuzun bu hizmetlere olan ilgisini ve güvenini göstermektedir. Bu durum, koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yapılan acil başvuruları da rekor düzeyde. Acil servise yapılan başvuruların 526 binin üzerinde olması, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve hızlı müdahale gerektiren durumların yönetimindeki başarımızı göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla ikinci basamak sağlık kuruluşlarımızda toplam muayene başvuru sayımız 1 milyon 586 bin 534 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim konusundaki farkındalığını ve güvenini yansıtmaktadır. Sağlık sistemimizin etkinliği ve kalitesi, ilerleyen zamanlarda yeni yatırımlarla birlikte artarak daha da çok güçlenecektir" dedi.

Sağlık hizmetlerinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda yatırımlarının devam edeceğini, verilen hizmetlerin yatırım programına alınan ve yapımı tamamlanması beklenen sağlık tesisleri ile birlikte daha da güçleneceğini belirten Tatlı, koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeli ile birlikte sağlığın korunması ve geliştirilmesi için atılan adımların devam edeceğini sözlerine ekledi.