Bingöl’de buzlamadan otomobil yan yattı! Yaralılar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de buzlamadan otomobil yan yattı! Yaralılar var!

Bingöl’ün Genç ilçesi Yayla köyü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarına savrularak yan yattı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazanın, yolun buzlanmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kontrolden çıkan otomobil, yan yatarak yol kenarına devrildi. Araçta bulunan 2 kişi kazanın etkisiyle sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda sıkışan yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza alanında incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Kış koşullarının etkisini artırdığı bölgede sürücülere dikkatli olmaları ve yollardaki buzlanmaya karşı tedbirli davranmaları yönünde uyarılar yapıldı.

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