Bingöl’de buzlamadan otomobil yan yattı! Yaralılar var!

Kazanın, yolun buzlanmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kontrolden çıkan otomobil, yan yatarak yol kenarına devrildi. Araçta bulunan 2 kişi kazanın etkisiyle sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda sıkışan yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza alanında incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Kış koşullarının etkisini artırdığı bölgede sürücülere dikkatli olmaları ve yollardaki buzlanmaya karşı tedbirli davranmaları yönünde uyarılar yapıldı.