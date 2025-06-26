Bingöl'de deprem (26 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de deprem (26 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi Bingöl'de 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Bingöl'de 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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