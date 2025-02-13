Bingöl’de eğitimde tedbirler ele alındı

Bingöl'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine yönelik tedbirler konulu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapılan toplantıya, kurum müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, ilgili STK ve servis firması temsilcileri katıldı. Toplantıda çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğini artırmak amacıyla koruyucu ve önleyici hizmetler ile tedbirleri geliştirmeye yönelik çalışmaları ele alındı.

Vali Usta, "Bu konularda sorumluluğu olan herkese taleplerini ileterek, gerekli uyarılarımızı yaptık. Eğitimde kaliteyi artırmak ve güvenliği sağlamak için tüm kurumlarımızla birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesi için tüm paydaşlarımızı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve iş birliği içinde olmaya davet ediyorum" dedi.