Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi

Kaynak: İHA
Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13.02.2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren İlimiz Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.

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Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Bingöl merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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