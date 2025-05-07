Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!

Kaynak: DHA / İHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, çevre yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kanitaht Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen pikap ve araç çarpıştı. Kazada N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. yaralandı.

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-1.jpg

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Denizli'de feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralıDenizli'de feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-2.jpg

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine oradan da Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-3.jpg

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-4.jpg

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İstanbul’da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarptıİstanbul’da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarptı

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-5.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-6.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-7.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-8.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-9.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-10.jpg

Şanlıurfa'da tarlada feci kaza! Traktör devrilince altında can verdi: İki çocuk annesiz kaldıŞanlıurfa'da tarlada feci kaza! Traktör devrilince altında can verdi: İki çocuk annesiz kaldı

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-11.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-12.jpg

bingolde-feci-kaza-7-yarali-2si-agir-yenicag-13.jpg

Son Haberler
22 metrelik tekne batıyordu: Bodrum'da nefes kesen kurtarma operasyonu!
Bodrum’da tehlikeli anlar: Batıyordu!
Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!
Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!
Cübbeli Ahmet depremden sonra gökyüzüne el attı! Söyledikleri yok artık dedirtti
Cübbeli Ahmet depremden sonra gökyüzüne el attı! Söyledikleri yok artık dedirtti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
Köprü bariyerine çarpan otomobil asılı kaldı
Köprü bariyerine çarpan otomobil asılı kaldı