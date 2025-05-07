Bingöl’de feci kaza: 7 yaralı, 2’si ağır!

Kaza, Kanitaht Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen pikap ve araç çarpıştı. Kazada N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine oradan da Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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