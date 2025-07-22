Bingöl’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Bingöl’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı.

Kaza Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 MHL 219 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı.

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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

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İsmi öğrenilemeyen 6 yaşındaki ağır yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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