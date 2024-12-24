Bingöl’de feci kaza! Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü saat 00.20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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