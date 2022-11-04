Bingöl'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

(AA) - Alınan bilgiye göre, biri bıçakla yaralanmış yabancı uyruklu iki kişiyi gören akaryakıt istasyonu çalışanı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Afgan uyruklu oldukları belirlenen kişilerin göçmen kaçakçılığı mağduru olabileceğini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Solhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu iki kişinin araçla Muş istikametinden getirilerek Solhan ilçesine bırakıldığı tespit edildi.
Yapılan araştırmada 4 Afgan uyruklu daha yakalandı.
Ekipler, düzensiz göçmenleri minibüsle getirdikleri iddia edilen E.A. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Altı düzensiz göçmenin işlemleri sürüyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.