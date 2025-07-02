Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, ardından şarampole devrildi. Kazada araçlardaki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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