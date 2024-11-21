Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirilirken "Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirilirken "Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı zamanda "Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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