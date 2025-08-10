Bingöl’de kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda tütün ve mamülleri ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; farklı markalarda bin 420 paket gümrük kaçağı sigara, farklı aromalarda 29 paket toplamda 24.5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 67 bin 500 adet yaprak sigara kağıdı, 12 bin 8000 adet pamuklu filtreli ağızlık ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

