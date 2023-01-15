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Otomobil elektrik trafosuna çarptı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar kazayı da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:10
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Bingöl'de kar sebebiyle bir otomobil elektrik trafosuna çarptı

Otomobil elektrik trafosuna çarptı
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İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen kaza, Kanireş Mahallesi Köz Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç etkili olan kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Araçta ve trafoda hasar meydana geldiği belirtildi.

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