Otomobil elektrik trafosuna çarptı

İHA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen kaza, Kanireş Mahallesi Köz Caddesi’nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç etkili olan kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi.
Kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Araçta ve trafoda hasar meydana geldiği belirtildi.
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