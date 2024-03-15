Bingöl’de kontrolden çıkan yolcu otobüs yan yattı

Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 SD 1821 plakalı otobüs, kar yağışının etkisiyle kayarak yan duruma geçti.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi için Karlıova ve Bingöl Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova Sudurağı köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle devrildi. Kazada 16 vatandaşımız yaralandı, ancak hayati tehlikeleri yok. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kazada can kaybı olmamasının tesellisiyle üzüntümüzü dile getiriyoruz" açıklamasını yaptı.