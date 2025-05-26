Bingöl'de korkutan deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de korkutan deprem!

Son dakika haberi: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:13'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

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