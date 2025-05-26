Bingöl'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:13'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-26
Saat:20:13:14 TSİ
Enlem:39.20667 N
Boylam:40.27111 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/jjyloRz2kR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi