Bingöl'de korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı

Bingöl'ün Sudüğünü meydana gelen depremin ardından AFAD açıklama yaparak sarsıntının şiddetinin 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Bingöl'ün Sudüğünü ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.31'de gerçekleşen depremin yerin 8.42 km derinliğinde olduğu belirtildi.

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