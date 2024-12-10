Bingöl'de korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı

Bingöl'ün Sudüğünü ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.31'de gerçekleşen depremin yerin 8.42 km derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2024-12-10
Saat:13:31:30 TSİ
Enlem:39.04083 N
Boylam:40.39667 E
Derinlik:8.42 km
Detay:https://t.co/5vKlnDDJCF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2024
SUDUGUNU-(BINGOL) https://t.co/HkNVAbqLyu
10.12.2024, 13:31:29 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli