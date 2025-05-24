Bingöl'de masa hırsızı tutuklandı

Kaynak: DHA
Bingöl'de masa hırsızı tutuklandı

Bingöl'de, bir evin bahçesindeki masanın üzerinde bulunan 180 sterlin ve 2 bin 10 TL parayı çalan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de, bir evin bahçesindeki masanın üzerinde bulunan 180 sterlin ve 2 bin 10 TL parayı çalan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentteki bir adresten hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, evin bahçesindeki masanın üzerinde bulunan 180 sterlin ve 2 bin 10 TL çalan şüpheli, tespit edildi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan para ise sahibine teslim edildi.

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