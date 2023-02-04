﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar

Bingöl Üniversitesi’nde 30 farklı ülkeden 600’e yakın öğrenci, öğrenim görüyor. Çöl iklimine sahip ve yıllık ortalama hava sıcaklığı 40 derece olan Mısır ve Sudan’dan gelen öğrenciler, kentte yağışın etkili olmasıyla ilk kez kar gördü. Öğrenciler, okul kampüsünde kar topu oynayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sudanlı Kuzey Fah (19), “Bingöl şehri çok güzel. Ben ve arkadaşlarım burada ilk defa kar gördük” dedi.





Bingöl Üniversitesi, bu yıl 30 farklı ülkeden 600’e yakın yabancı öğrencinin tercihi oldu. Yurt dışından öğrenci kabulünün yapıldığı okulda öğrenciler eğitimlerine Bingöl’de devam ederken, bir yandan da Türkçe öğrenme fırsatı buluyor. Yıllık ortalama 40 derece hava sıcaklığına sahip Mısır ve Sudan gibi çöl ikliminin hakim olduğu ülkelerden gelen öğrenciler, kentte kar yağışıyla birlikte yaşamlarında ilk kez kar görme fırsatı buldu. Daha önce hiç kar görmediklerini belirten öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi. Bingöl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Veysel Turan, kente gelen yabancı öğrencilerin buraya alışmaları ve yabancılık hissetmemeleri için sosyal etkinliklerin yapıldığını söyledi. Turan, “Üniversitemizi tercih eden yabancı öğrencilerimizle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk defa aramızda kar gören arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte aynı heyecanı paylaşıyoruz” dedi.





Türkiye’ye 1,5 yıl önce gelen Mısırlı öğrenci Muna Şerif (18), ilk kez karla tanıştığını ifade ederek, “Ben Bingöl Üniversitesi’nde hazırlık okuyorum. Burada ilk defa kar gördüm. Bingöl ve üniversitesi çok güzel, ben Türkiye’ye 1,5 yıl önce geldim. İstanbul Üniversitesi’nde okudum. 3 aydır da Bingöl Üniversitesi’nde okuyorum. İlk kez bu kadar çok kar gördüm” dedi.



Sudan’dan gelen Kuzey Fah (18) ise “Burada inşaat mühendisliği bölümünü okuyorum. Aynı zamanda Türkçe de öğreniyorum, Bingöl şehri çok güzel. Ben ve arkadaşlarım burada ilk defa kar gördük” diye konuştu.



Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filistinli Sahd Jabber (17) de, “biz çok mutluyuz, burada kar var. Çok eğleniyoruz. Aynı zamanda burada Türkçe de öğreniyorum” ifadelerini kullandı.





‘KÜLTÜR KAYNAŞMALARINA VESİLE OLUYOR’



Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, yabancı öğrencilerin kültür kaynaşmalarına vesile olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



“Üniversitemiz 17 bin öğrenci barındırıyor. 600’e yakın farklı 30 ülkeden yabancı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sayısını farklı ülkelerden olmak üzere artırmayı hedefliyoruz. Bu öğrenciler tabi hem ilimize hem üniversitemize renk katıyor. Öğrencilerimizin burada diğer öğrencilerimiz gibi faydalanmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye’deki burslardan da istifade edecekler. Değişik kaynaklardan da bu öğrencilerimize destek olmak üzere sayılarını artırmış olacağız. Öğrencilerimizi tabi burada en iyi nitelikte yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hem Türkçe öğreniyorlar hem de aynı zamanda üniversitemizin, ilimizin ve ülkemizin fahri elçileri oluyorlar. Onun için bu öğrencilerimizi önemsiyoruz. Farklı ülkelerden olmaları çok önemli, kültür kaynaşmalarına da vesile oluyor. Üniversitelerimizin de tanıtımına da vesile oluyor. Aynı zamanda Türkiye’deki ve ülkemizdeki eğitimi kendi ülkelerinde faaliyet göstererek farklı kurumlarda amirlik veya yöneticilik yaparak ilimizi ve ülkemizi tanıtacaklar. Biz öğrencilerimizi baş tacı ediyoruz.” (DHA)