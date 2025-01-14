Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sahte gram ve altın zinciri vererek kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların iki kuyumcudan toplam 80 bin lira dolandırdıkları iddia edildi.

Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, şüphelilerin N.K., B.E. ve S.E. olduğu belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda, şüphelilerden biri kuyumcuda parayı alırken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheliler ise başka kuyumcudan aldıkları 41 bin TL ile kaçarken yakaladı.

Şüphelilerin, 2 farklı kuyumcuya toplam 80 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi. Dolandırıcılık suçundan yakalanan şüpheliler, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilirken, 41 bin TL ise ekipler tarafından sahibi olan kuyumcuya teslim edildi.

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

Bingöl’de sahte altın skandalı! Kuyumcuları dolandırdılar

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