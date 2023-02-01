Bingöl'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Furkan Erkuş idaresindeki 12 T 0019 plakalı taksi ile Tekin Kırkören yönetimindeki 16 HE 746 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı. Kırkören'in kullandığı otomobil daha sonra aydınlatma direğine vurdu.

Kazada sürücüler ile taksideki 1 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.