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Bingöl'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:16
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Bingöl'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bingöl'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Furkan Erkuş idaresindeki 12 T 0019 plakalı taksi ile Tekin Kırkören yönetimindeki 16 HE 746 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı. Kırkören'in kullandığı otomobil daha sonra aydınlatma direğine vurdu.

Kazada sürücüler ile taksideki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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