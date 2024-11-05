Bingöl'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi Yeniyazı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen sığınakta toprağa gömülü vaziyete çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.

İsviçre istihbaratından dikkat çeken PKK raporu

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