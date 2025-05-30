Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narko Timler tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bir adreste yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 18,71 gram taş kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 585 TL ele geçirildi. 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı