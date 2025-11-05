Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 802 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.