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Yavru köpekleri birbirine bağlayıp çöpe attılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yavru köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe atıldı. Köpeklerin ölüme terk edildiği olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:01
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Bingöl'de yavru köpekleri birbirine bağlayıp çöpe attılar

Yavru köpekleri birbirine bağlayıp çöpe attılar
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İHA'nın haberine göre, Karlıova'daki sokak köpeklerini sık sık besleyen Melekler Yaşam Köyü Derneği üyelerinden bir vatandaş, ilçe çöplüğüne gittiğinde yavru köpeklerin iplerle birbirine bağlanarak ölüme terk edildiğini gördü. 

O anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, söz konusu kişiler hakkında ilgili kurumlara bilgi vereceğini ve şikayetçi olacaklarını aktardı. Dernek üyesi vatandaş, ipten kurtardığı yavru köpeklere önce mama verdi, ardından onları doğaya saldı.

İple bağlı olan köpeklerin görüntüsünün üzerine harekete geçen Karlıova Kaymakamlığı ise inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Karlıova ilçe çöplüğünde çekilen üzücü video hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üzüntünüzü paylaşıyor, hassasiyetinize teşekkür ediyoruz” denildi.

 

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