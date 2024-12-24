Bingöl’de yolcu otobüsü devrilmişti! Kazada kahreden detay ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bingöl’de yolcu otobüsü devrilmişti! Kazada kahreden detay ortaya çıktı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Kazada kahreden detay ortaya çıktı.

Kazada yolculardan 26 yaşındaki Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel (20) hayatını kaybetti. Doktor olduğu öğrenilen Osman Zeki Tuncel'in yeni atandığı belirtildi.

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KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE DEVRİLDİ

Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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YENİ ATANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tuncel çiftinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Osman Zeki Tuncel'in doktor olduğu ve yeni atandığı öğrenildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum- Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00:20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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