Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası devrilen araçta bulunan 1 çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Solhan karayolunun Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. V.G. yönetimindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 7 yaşındaki E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bingöl’de yürek yakan kaza! Çocuğu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

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