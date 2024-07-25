Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı

Bingöl’de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahsın ailesinin aylar öncesinden mahkemeye oğullarının zarar verdiğini ve gözlem altına alınması gerektiği konusunda başvuru yaptığı ileri sürüldü.

Bingöl’de dün dehşet bir olay yaşandı. Bahçelievler Mahallesi’nde madde bağımlısı bir genç eline aldığı bıçakla önüne gelene saldırdı.

Saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı.

Ancak olayla ilgili skandal bir detay ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan belgelere göre, katilin ailesinin 8 ay önce oğullarının gözlem altına alınması için mahkemeye başvuru yaptı.

Başvuru belgesinde katilin ailesinin oğullarının zarar verdiğini, psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple sürekli eşyalara zarar verdiğini, kızlarının korktuğunu dile getirerek oğullarının gözlem altına alınmasını istiyor.

Belgenin doğru olup olmadığı ise bilinmiyor. Ancak doğru ise vahşetin bağıra bağıra geldiği görülüyor.

İŞTE O BELGE:

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NE OLMUŞTU?

Dün öğle saatlerinde Bingöl’ün Bahçelievler Mahallesi’nde eli bıçaklı bir şahıs önüne gelene saldırdı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu bildirildi.

Görüntüler sosyal medyada art arda yayıldı. Görüntüleri görenlerin kanı resmen dondu. Kısa sürede gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İşte saldırıdan görüntüler:

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