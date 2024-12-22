Bingöl’ün üç ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’ün üç ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda ger çekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 23.12.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.

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Adı geçen ilçelerimiz, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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