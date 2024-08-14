Bini bir paraya deyimi ne anlama geliyor?

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Bini bir paraya deyimi ne anlama geliyor?

Bini bir paraya deyimi ne anlama gelir? Bini bir paraya deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bini bir paraya deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Sayıca çok olan, bol miktarda bulunan şeyleri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bir şeyin o kadar fazla olduğu ve yaygınlaştığı durumları anlatmak için kullanılır ki, bu şeyin değeri neredeyse düşmüştür, bir paraya denk gelecek kadar yaygın ve bol hale gelmiştir.

Genellikle, fazla sayıda bulunan ve bu yüzden artık değeri düşük olarak algılanan şeyler için söylenir. Bu deyim, hem maddi hem de manevi anlamda bolluğu, sıradanlığı ve yaygınlığı ifade etmek için kullanılabilir. Bir şeyin fazlalığından ötürü artık değerinin göz ardı edildiği, sıradanlaştığı durumları vurgulamak için sıkça tercih edilir.

BİNİ BİR PARAYA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eskiden el yapımı seramik tabaklar çok değerliydi, ama şimdi fabrikalarda seri üretimle yapıldıkları için bini bir paraya satılıyor."

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