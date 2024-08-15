Binin yarısı beş yüz o da bizde yok deyimi ne anlama geliyor?

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Binin yarısı beş yüz o da bizde yok deyimi ne anlama geliyor?

Binin yarısı beş yüz o da bizde yok deyimi ne anlama gelir? Binin yarısı beş yüz o da bizde yok deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Binin yarısı beş yüz o da bizde yok deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İçinde bulunulan duruma bakıp tasalanmaya gerek olmadığını anlatan bir avutma cümlesi olarak tanımlanmaktadır.

İnsanların zor durumlarda dertlerini hafifletmek, onları yatıştırmak için kullandığı bu ifade, “Elimizde olmayan şeyler için endişelenmeye değmez” anlamını taşır. Kısacası, yokluktan yakınmanın, tasalanmanın yersiz olduğunu ve eldeki imkânlarla yetinmenin önemini vurgulayan bir hatırlatmadır.

BİNİN YARISI BEŞ YÜZ O DA BİZDE YOK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gözünün önündeki fırsatları değerlendir, çünkü binin yarısı beş yüz olsa da o da bizde yok."

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