ABD, Endonezya’dan ithal edilen ayakkabı ürünlerinde Sezyum-137 tespit edildiğini belirterek iki konteyner dolusu ürünü geri gönderdi. Endonezya hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, şüpheli ürünlerin iade edildiğini doğruladı.

Yetkililer, ayakkabıların Batı Cava’da geçmişte radyasyon sızıntısı yaşanan bir bölgeye çok yakın bir tesisten geldiğini belirtti. Hükümetin görev gücünde yer alan bir yetkili, söz konusu fabrikanın çevredeki sanayi tesisleriyle birlikte olası radyoaktif bulaşmaya maruz kalmış olabileceğini söyledi.

Endonezya makamları, küçük bir çelik üreticisinin sezyum karışımlı hurda metali eritmesi sonucu birçok fabrikanın kontamine olduğuna inanıyor. Aynı bölgedeki bir şirketten gönderilen karideslerde de daha önce radyasyon izi tespit edilerek ABD tarafından işaretlenmişti.

Yetkililer, sanayi bölgesinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve ihracat güvenliği için kontrollerin artırıldığını açıkladı.

SEZYUM 137 NEDİR?

Sezyum elementinin en yaygın radyoaktif hali olan Sezyum 137 (Cs 137), tıbbi cihazlarda ve ölçüm cihazlarında kullanılmasının yanı sıra nükleer reaktörler ve nükleer silah testlerinde de füzyon sürecinin yan ürünlerinden biri olarak kullanılıyor. Örnek olarak Çernobil’deki büyük patlama ve Fukuşima’daki sızıntı sonrası yoğun miktarda Sezyum 137 tespit edilmişti.

Söz konusu maddeye maruz kalmak yanıklara, akut radyasyon hastalığına ve hatta ölüme neden olabilir. Bu kadar büyük miktarda Cs-137'ye maruz kalma, güçlü bir endüstriyel Cs-137 kaynağının yanlış kullanımı, nükleer bir patlama veya büyük bir nükleer kazadan kaynaklanabilir. Normal koşullar altında çevrede büyük miktarlarda Cs-137 bulunmaz