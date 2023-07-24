Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kirletilen ormanlar görenlere “Binlerce hayvan bir araya gelse ormanı bu hale getiremez” dedirtiyor.
Editör: Bengü Zorlu
Doğa harikası olan ülkemizde orman ve yeşillik alanlar insanlar tarafından hor kullanılıp kirletilebiliyor.
Ormanlık alanlarda piknik yapmaya gidenler, ne yazık ki zaman zaman çöp ve atıklarını almadan ayrılıyorlar.
Birçok canlı türünün yaşam alanı olan ormanda çöp yığınlarını öylece bırakıp giden vatandaşların arkasını duyarlı insanlar veya belediye ekipleri topluyor.
Çevreyi kirleterek vicdanları rahatsız olmayan insanlar olduğu kadar çevreye duyarlı insanlar da var. Doğaseverler, gördükleri manzaralar karşısında üzüntüye kapılıyor.
Duyarsız insanların karşısında ormanlık alanlar, doğaseverlerin ve belediye ekiplerinin inisiyatifine kalmış durumda.
Yeni kuşağın geleceği için endişelenen vatandaşlar, doğa temizliği konusunda herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyor.
Çevreci bir nesil yetiştirmek isteyenler, doğada gördükleri kirlilik karşısında çocuklarının geleceği için endişeli haldeler.
Zaman zaman yangınlara veya kirliliğe sebep olan vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olmaları için yetkiler ve çevreciler tarafından çağrılar ve uyarılar yapılıyor.