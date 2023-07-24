Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kirletilen ormanlar görenlere “Binlerce hayvan bir araya gelse ormanı bu hale getiremez” dedirtiyor.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 1
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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 2

Editör: Bengü Zorlu

Doğa harikası olan ülkemizde orman ve yeşillik alanlar insanlar tarafından hor kullanılıp kirletilebiliyor.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 3

Ormanlık alanlarda piknik yapmaya gidenler, ne yazık ki zaman zaman çöp ve atıklarını almadan ayrılıyorlar.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 4

Birçok canlı türünün yaşam alanı olan ormanda çöp yığınlarını öylece bırakıp giden vatandaşların arkasını duyarlı insanlar veya belediye ekipleri topluyor.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 5

Çevreyi kirleterek vicdanları rahatsız olmayan insanlar olduğu kadar çevreye duyarlı insanlar da var. Doğaseverler, gördükleri manzaralar karşısında üzüntüye kapılıyor.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 6

Duyarsız insanların karşısında ormanlık alanlar, doğaseverlerin ve belediye ekiplerinin inisiyatifine kalmış durumda.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 7

Yeni kuşağın geleceği için endişelenen vatandaşlar, doğa temizliği konusunda herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyor.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 8

Çevreci bir nesil yetiştirmek isteyenler, doğada gördükleri kirlilik karşısında çocuklarının geleceği için endişeli haldeler.

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Binlerce ayıyı bir araya getirseniz ormanı bu hale getiremezler 9

Zaman zaman yangınlara veya kirliliğe sebep olan vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olmaları için yetkiler ve çevreciler tarafından çağrılar ve uyarılar yapılıyor.

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