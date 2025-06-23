Binlerce çalışana mesaj atıldı! "WhatsApp‘ı telefondan hemen silin"

İsrail ile İran arasında başlayan sıcak savaşa ABD'nin dahil olmasıyla beraber savaş iyice kızıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi bu saldırıdan sonra gerçekleştirdiği ilk açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM Şartı'nı, uluslararası hukuku ve NPT'yi ciddi şekilde ihlal etti. Bu sabahki olaylar çirkin ve ebedi sonuçları olacak. BM'nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir. BM Şartı ve meşru bir şekilde kendini savunmaya izin veren hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP'I SİLİN

ABD savaşa dahil olmasının ardından personeli üzerinden güvenlik tedbirleri almaya başladı. Savaşın 11'nci gününde ABD Kongresinden dikkat çeken bir uyarı geldi.

ABD Kongresi'nin, binlerce çalışanından devlet telefonlarından WhatsApp’ı silmeleri uyarısında bulunduğu ve bu uygulamanın çok ciddi güvenlik açığı oluşturduğu belirtildi.