Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor

SGK'nın denetimleri sonucunda hangi emeklilerin maaşının kesileceği ve faizi ile birlikte geri alınacağı belli oldu. SGK işlemler için bayram sonunu bekliyor.

Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) kurban bayramı sonunda bazı emeklilerin maaşları yatırılmayacağını duyurdu.

SGK müfettişlerinin aylardır yürüttüğü çalışma sonucunda sahte sigortayla emekli olanları tek tek belirlendi ve listelendi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik yapılan düzenlemenin ardından Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Ancak EYT yasası çıkması ile birlikte binlerce sigortalı çalışan paniğe kapılarak emekli olmak adına sahte işlemleri yöneldi.

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Emekli sayısının çoğalması ile artan maaş yükü nedeniyle SGK müfettişleri harekete geçti. SGK müfettişlerinin sahte sigorta yaptıranları belirleme yönünde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir kısım emekliye kötü haber geldi.

Kendisini çalışmadığını halde taşeron şirketlerle anlaşarak sahte sigorta işlemi yaptıran binlerce emeklinin ise bayram sonrasında emekli maaşlarının kesileceği belirtildi. Üstelik SGK ödenen emekli maaşlarını da geri alacak. SGK şimdiye kadar ödenen maaşları tek seferde ödenmesini talep edecek. Eğer kişinin ödeme durumu yok ise faiz uygulanarak borç takside bölünecek.

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YAPTIRANA DA YAPANA DA CEZA VAR

Müfettişler iş yerlerini yaptıkları baskınlarla çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri belirledi. Kurum, birçok iş yerinin olmayan adresleri iş yeri olarak gösterdiğini, ve burada birçok çalışan olduğunu beyan ederek sigortalılık işlemi yaptığını belirledi.

SAHTE BOŞANMALAR MERCEK ALTINA ALINDI

Birçok ailenin de geçin sıkıntı karşısında sahte boşanma yaparak, ölen babanın maaşını da aldığı belirlendi. Boşandığı halde aynı evde yaşayan kişiler de SGK müfettişlerinin radarına takıldı.

50 BİNE YAKIN SAHTE İŞLEM BELİRLENDİ

Sıkılaştırılan denetimlerde SGK müfettişleri, 2024 yılında sahte sigorta ve usulsüz yöntemlerle maaş alan yaklaşık 50 bin kişiyi belirledi.

Bu belirlenen kişilerin maaşlarının yatırılmayacağını ve yasal işlemlerin başlatılacağını açıklandı. .

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