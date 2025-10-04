Binlerce emekliye SGK şoku!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başında oluşturduğu uzman ekipler ile milyonlarca çalışanın primlerini geriye dönük olarak tarıyor. Yapay zeka desteğinden de yararlanılan denetimlerde ve alınan ihbarların incelenmesi üzerine oluşturulan listelerde 'şüpheli emeklilik' işlemi gerçekleştirdiği saptananlar için düğmeye basıldı.

SGK MÜDÜRLÜKLERİNE 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURULMALI

İlk aşamada milyonlarca mükellefin emeklilik öncesi 5 yıllık çalışma hayatını inceleme altına alan SGK ekipleri, şüpheli olarak listeledikleri vatandaşların savunmalarını almak maksadıyla ikamet adreslerine gerekli yazıları göndermeye başladı.

Bu yöntem kapsamında usulsüzlük riski olan işletmelerde görevli emekliler, bölgedeki en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüğüne izahat vermeye davet ediliyor. Öte yandan uygulama kapsamında sadece emekli vatandaşlar değil, şüpheli işlem gerçekleştirdiği düşünülen emekliler ve aynı dönemde ve aynı iş yerinde çalışmış vatandaşlar da tanık olarak dinleniyor.

SGK tarafından adreslere gönderilen tebligatın ardından konuya ilişkin SGK müdürlüklerine 3 iş günü içerisinde başvuru yapılması zorunluluğu bulunuyor.



3 BÜYÜKŞEHİRDE İŞLEMLER SON AŞAMAYA GELDİ

İncelemeler şehir bazlı olarak kategorilere ayrılırken, emekli nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere yoğunlaşan SGK birimleri, çalışmalarda son aşamaya geldi.

Bu kapsamda hazırlanan tebligatların sayısı 100 bine yaklaşırken, gelecek yılda denetimlerin odağı daha düşük nüfuslu şehirlere kaydırılacak.

ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULABİLECEK



Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi halinde ilgili kişiden emeklilik süresince kazandığı maaş geliri yasal faizi ile birlikte geri tahsil ediliyor.

Öte yandan eğer gerekli görülürse SGK, söz konusu emekli hakkında adli makamlara şikayet başvurusunda bulunabilecek. Denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte, ilgili emeklinin çalışma geçmişinden usulsüz çalıştığı döneme ait tüm primler silinecek.

Yeniden emeklilik hakkı elde edilebilmesi için usulsüz alınan maaşın iadesinin yanı sıra eksik kalan prim günlerinin de tekrardan tamamlanması şart koşulacak.

