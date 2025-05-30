Binlerce fidanı toprakla buluşturmuştu! Orman Dede’ye son veda

Ereğli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki memleketi Beyören Mahallesi'nin çölleşmesi üzerine 1998 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlayan 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, ilk fidanları 80 dekarlık alanda toprakla buluşturdu.

Fidanları sürekli takip ederek bakımını yapan daha sonra farklı alanlarda da ağaçlandırma yaptı. Demirbaş, oynadığı reklam filmlerinde azmi ile herkese örnek oldu. Rahim Demirbaş, Beyören Mahallesi'nde oluşturduğu ormana vefat eden oğlu Yahya Demirbaş'ın adını verdi. Bir süredir hastanede tedavi gören Rahim Demirbaş, dün 85 yaşında hayatını kaybetti. Rahim Demirbaş için Cuma namazını müteakip Ereğli Ulu Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol mensupları, ailesi, öğrencileri, meslektaşları çok sayıda vatandaş katıldı. Demirbaş'ın omuzlara alınan tabutu, defnedilmek üzere Beyören Mahallesi'ne götürüldü.