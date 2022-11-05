Takipçi toplamak için Türkan Saylan'a saldırdı. Binlerce genç kızı kurtaran, cüzzamı bitiren bir insan alçak iftira

Eğitim'den sağlığa birçok konuda Türkiye'ye büyük emeği geçen, yerel ve uluslararası sayısız başarılı çalışmanın altında imzası olan Prof. Dr. Türkan Saylan, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında hedef alınmış ve 12 yıl önce hayatını kaybetmişti. Çalışmaları, aydınlık duruşu ve kız çocukları için verdiği mücadele ile milyonların kalbinde yaşayan Saylan'a yönelik çekilen bir video tepki topladı.

Videoyu çeken şahıs Türkan Saylan için “Allah'ın adaleti şaşmaz" başlığıyla çektiği videoya 'başörtü takanlara bakın ne dedi' sözleriyle başlamasının ardından Saylan'ı hedef aldı.

Videoda, "Ömrünün büyük bir kısmını namaza, Kur-an’a ve İslam’a düşmanlık yaparak geçirdi. Ve başörtüsü takan kadınlara ise; Siz kanser hücresi gibisiniz dedi. Ve Allah'ın adaletinden kimse kaçamaz, kendisi kansere yakalandı..." ifadeleri yer aldı.

Şahsın, Saylan'a ilişkin sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Türkan Saylan, Kandilli Kız Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1968'de deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığı alan Saylan, 1968 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başladı.

İngiltere ve Fransa'da çalışmalar yapan Saylan, 1977 yılında profesör oldu ve 1982-1987 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981–2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü.

1976 yılında lepra diğer bir adıyla cüzzam çalışmalarına başladı ve Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurdu. 1986’da Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”nü aldı. Böylece dünyada bu ödülü alan ilk kadın oldu. Gandi Ödülü’nü aldığı yıl meme kanseri olduğunu öğrenen Türkan Saylan, Hastalıklarla mücadele eden, insanlığa şifa olmaya çalışacak olan Saylan göğüs kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalığına karşı büyük olgunluk gösteren Saylan, yılmadan, yıkılmadan mücadele verdi. Kanseri yenip yoluna devam eden Türkan Saylan lepra hastaları için gittiği Anadolu’da kız çocuklarının okutulması için de büyük çaba sarfetti, arkadaşlarıyla birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurduı. Atatürk’ün ilkelerini korumak ve çağdaş bir yaşamı toplumda hakim kılmak için kurulan dernek, maddi imkanı olmayan, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının okula gidebilmesi için projeler yürüttü.

Gönüllülerin desteğiyle çığ gibi büyüyen dernek ilk ve ortaokul ile üniversitede okuyan binlerce genç kıza burs verilmesini, köylere oyun parkı ve kütüphane kurulmasını sağladı. Özellikle Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla ses getirecek, binlerce kız çocuğunun eğitim fırsatından yararlanmasını sağladı.

Okuyamayan binlerce çocuk için umut olan Türkan Saylan, çağdaş nesillerin yetişebilmesi için binlerce öğrenciye burs verilmesine, üniversitelerde yurt açılmasına destek oldu.2002 yılında ise kanser hastalığı yeniden nükseden Türkan Saylan, ağır tedavi süreçlerinden geçerken dahi gençlerle buluşmaktan, onlara yol göstermekten hiç vaz geçmedi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını yapan Saylan, aynı zamanda Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısıydı. 2007’de Cumhuriyet Mitinglerini düzenleyenler arasında yer alan Türkan Saylan çok değil 2 yıl sonra Ergenekon operasyonları ile karşı karşıya kaldı.

CÜZZAMI BİTİRDİ

Prof. Dr. Türkan Saylan’, Türkiye'de, lepra mikrobunun neden olduğu, halk arasında cüzzam olarak bilinen hastalığa karşı, arkadaşlarıyla 1976’da Cüzamla Savaş Derneği’ni kurdu. Derneğin kurulmasıyla hastalıkla mücadele büyük ivme kazandı. Saylan, İstanbul Lepra Hastanesi’nin kurulmasına da öncülük etti.

Türkiye'de cüzzamı biteren Prof. Saylan'ın, iki oğlu ve iki torunu bulunuyor. 17 yıl meme kanserine karşı mücadele eden Saylan, 18 Mayıs 2009'da hayatını kaybetti. Prof. Saylan, 2009’da ölünce İstanbul Lepra Hastanesi kapatılmak istendi. Ama hukuki mücadele sonucunda yeniden eski kimliğine kavuştu.