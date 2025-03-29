Binlerce kestane fidanı ücretsiz şekilde dağıtıldı

Düzce'de kestane üretiminin artırılması için vatandaşlara ücretsiz olarak fide dağıtımı yapıldı.

Ramazan ayının son günlerinde Düzce'nin Çilimli ilçesinde halka Kestane fidanı dağıtıldı.

Çilimli Kaymakamlığı, Çilimli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belediye merkezinde yapılan etkinlikte vatandaşlar ücretsiz dağıtılan fidelerden alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

İlçede kestane popülasyonun arttırılması 5 bin fidanın dağıtıldığını dile getiren Vali Yardımcısı Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, "Ramazan ayının son günlerinde kaymakamlığımız, belediyemiz, orman müdürlüğümüz ile birlikte 5 bin adet kestane fidanı dağıtımı için bir araya geldik. Vatandaşlarımızda büyük ilgi gösteriyor. Her fidan geleceğe bir umut şiarında hem sürdürülebilir tarımı desteklemek hem de ekonomiyi desteklemek açısından böyle bir etkinlik yapmak istedik. Vatandaşımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız da "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek fidanlarımızı teslim ettik ve yeşil bir gelecek için hep birlikte adım attık. İlçemizin doğal güzelliklerini koruyup gelecek nesillere daha yeşil bir Çilimli bırakmak adına bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Fidanı alan vatandaşlar ise evinin yolunu tuttu.