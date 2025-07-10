Binlerce kilometre uzaklıktan getirmişti! Limandan çıktıktan sonra kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beylikdüzü’nde binlerce kilometre uzaklıktan getirdiği araçla trafiğe çıktıktan 10 dakika sonra kaza yaptı. Liman çıkışı meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, salı günü saat 17.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişinde meydana geldi. E.İ., annesinin Pensilvanya'dan satın alarak gemi ile getirilen otomobili Ambarlı Limanı'nda teslim aldı.

E.İ., işlemlerin tamamlanmasından sonra Avcılar'a hareket etti. E.İ.'nin kullandığı otomobille, limandan çıktıktan 10 dakika sonra yolda araçların arasından geçen Halil İbrahim Arslan'a çarptı. Arslan, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın etkisini uzun süre atlatamayan sürücü E.İ. ve annesini ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Ön camı kırılan otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza, arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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