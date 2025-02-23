Binlerce kişi 1 ton hamsi için sıra bekledi

Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. 1 ton balık ekmeğin dağıtıldığı festivalde binlerce kişi hamsi için sıra bekledi. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdi.

Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Komar, "2.'sini düzenlediğimiz Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtacağız. 100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. İl ve ilçelerimizden gelen vatandaşların burada ürünlerini sergiliyor. Gümüşhane'nin pestilinden, tahin ve pekmez, sucuk, peynir, bal, döner, hamsi ve Akçaabat köftesine kadar birçok ürün mevcut" şeklinde konuştu.