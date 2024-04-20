Binlerce kişi "kontrolsüz turizm"e karşı eylem yaptı

İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ve 2023 yılında yaklaşık 14 milyon turistin ziyaret ettiği Kanarya Adaları'nda yaşayan yerli halk, bölgenin en büyük geçim kaynağı turizme karşı eylem gerçekleştirdi.

Kanarya Adaları grubunun Tenerife, Büyük Kanarya ve La Palma'nın da aralarında bulunduğu 8 farklı adasında yapılan gösterilerde, turistlere yönelik kısa süreli ev kiralamayı düzenleyen bir yönetmelik olmaması, Kanarya Adaları'nda yaşayan genç nüfus başta olmak üzere bölge halkının mevcut ekonomik modelden hiçbir şekilde fayda görmemesi ve turizmin hayat pahalılığına yol açması protesto edildi.

"KANARYA'NIN BİR SINIRI VAR"

Bölgedeki gençlerin sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlar ve eleştirilerin ardından organize edilen gösteride, "Kanarya'nın bir sınırı var" ifadesi öne çıkarıldı.

Gösteriye katılımın çok yüksek seviyede olduğunu belirten organizatörler, Kanarya Adaları'nda "tarihi bir eylem" olduğunu savundu.

"YAŞAM TARZI KISITLANIYOR"

Eylem sırasında yapılan konuşmalarda, iklim şartlarının da etkisiyle yılın büyük bölümünde turist alan Kanarya Adaları'nda son dönemlerde giderek artan turist sayısının, bölge halkının yaşam tarzını kısıtladığından şikayet edildi.

"Artan turizm bölge halkında yoksulluk ve eşitsizliğin kronikleşmesine neden oldu." diyen Kanarya Adaları sakinleri, "Turizm çok önemli ama eğer bölge halkının çoğunluğu için etkili olmayacaksa daha fazla turist gelmesi kime fayda sağlar? Kanarya Adaları'nda kıyılar, plajlar, doğal koruma alanları hızlı ve kötü inşa edilmiş otellerle dolduruluyor ve ucuz turizm daveti yapılıyor. Mevcut turizm sistemi sona ermeli" çağrısında bulundu.

Göstericiler, Kanarya Adaları'nda yeni turistik konaklama merkezi yapılmamasının garanti edilmesini, turistlere tatil için kısa süreli ev kiralamaya düzenleme getirilmesini, yabancılara ev satın alımının sınırlandırılmasını, bölgenin doğal alanlarının korunmasına öncelik verilmesini ve turistlere çevre vergisi getirilmesini talep etti.

Kanarya Adaları'ndaki eyleme destek için eş zamanlı olarak İspanya'nın Granada ve Barselona kentleri ile başkenti Madrid'de ve Almanya'nın başkenti Berlin ile İngiltere'nin başkenti Londra'da da gösteriler düzenlendi.