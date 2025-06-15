Binlerce kişi merak ediyordu: Sınav günü için toplu taşıma kararı!

Lise hayatına ilk adımı atacak öğrenciler için kritik önem arz eden LGS sınavında, sınav yerlerine erişim sağlayabilmek adına bir çok vatandaş da toplu taşımayı tercih edecek. Bu kapsamda toplu taşımanın 15 Haziran Pazar günü ücretsiz olup olmadığı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda LGS ve YKS gibi önemli sınav günlerinde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermişti. Sınava katılacak öğrencilere yönelik bu uygulamanın bu yıl da devam edip etmeyeceği internette ön plana çıkan aramalardan biri oldu.



İstanbul ve Ankara'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek merkezi sınavda öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, sınav günü İstanbulkart entegreli tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Buna göre, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurları bu uygulamaya dahil olacak. Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.