Binlerce kişiye maddi destek verilecek! Mansur Yavaş açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 11-12 Nisan günlerinde şehir genelinde etkili olan zirai don nedeniyle meyve bahçelerinde yüzde 100’e varan hasar tespit etti. Mağduriyetleri hafifletmek amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediye, yaklaşık 6 bin 500 üreticiye "Başkent Çiftçi Kart" üzerinden nakdi destek verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çiftçimizin emeği bizim için değerlidir. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 11 ve 12 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara genelinde etkili olan zirai don olayının ardından başlattığı ön inceleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan tespitlere göre, meyve bahçelerinde yüzde 100’e yakın hasar meydana geldiği anlaşıldı.

Zirai don nedeniyle büyük kayıplar yaşayan üreticilerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 bin 500 üreticiye "Başkent Çiftçi Kart" aracılığıyla maddi destek sağlayacak. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru süreci ve destekle ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak. "ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Yapılacak desteği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Mansur Yavaş, "Çiftçimizin emeği bizim için değerlidir.’ 11-12 Nisan’da Ankara’da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde yüzde 100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6 bin 500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz. Başvurular, ‘www.baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden alınacak" dedi.