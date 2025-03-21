Binlerce öğretmeni ilgilendiren ek ders kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, öğretmenlerin hafta sonu çalışmaları artık ek ders ücretiyle karşılanacak.

Karara göre, bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde, ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması hâlinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması hâlinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Hafta sonu farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının aynı günde yapılması hâlinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin olmak ve günde 5 saati geçmemek üzere, her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, gözetmenlik, uygulayıcılık görevleri birlikte verilmeyecek.