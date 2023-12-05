Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 565 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilere işlem yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Y.K. isimli şahsın kaçak sigara getirdiği bilgisi üzerine Kışla Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta, şahsın üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada bin 565 paket farklı markalarda kaçak sigara, 19 adet elektronik sigara, 7 adet parfüm, 3 adet tıraş makinesi, 1 adet akıllı saat, 7,74 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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Şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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