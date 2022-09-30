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Binlerce paket kaçak sigara ve çay yakalandı

Manisa Salihli de düzenlene operasyonda bin 564 paket bandrolsüz sigara, 47 paket çay ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:04
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Binlerce paket kaçak sigara ve çay yakalandı

Binlerce paket kaçak sigara ve çay yakalandı
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İHA
Kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir işyerine operasyon düzenledi.

Alınan arama kararına istinaden şüpheli B.K.’nın işyeri ve ikametinde arama yapan ekipler, çeşitli markalara ait bin 564 paket bandrolsüz sigara, 47 paket çay ve 2 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapıldığı öğrenildi.

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